Финальный этап проекта «Спортсмены будущего» пройдёт в Пскове 2 ноября

13:01, 14 октября 2024, ПАИ

Финальный этап проекта «Спортсмены будущего» пройдёт в Пскове 2 ноября, сообщили ПАИ организаторы.

Соревнования пройдут в девяти дисциплинах: CS2, Dota 2, «фиджитал-баскетбол», «фиджитал-футбол», «лазерный бой (лазертаг)», Just Dance (ритм симулятор), DCL – The Game (виртуальный симулятор гонок дронов), «спортивное программирование», «интерактивный футбол».

Также соревнования пройдут в трёх дополнительных дисциплинах: Hearthstone, «конкурс косплей» и «онлайн-шахматы».

Отметим, что для участия в дисциплинах необходимо зарегистрироваться до 25 октября здесь.

Отборочные соревнования по компьютерному спорту будут проводиться в онлайн-формате с 28 по 31 октября. Победители северного и южного этапа прошли напрямую в финальную часть.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спортсмены будущего» и реализуется при грантовой поддержке «Движения первых».

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