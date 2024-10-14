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Экономика

Псковская сидродельня может производить до 80 тонн напитка в год

До 80 тонн сидра в год могут производить на сидродельне «Сидроверы» в Псковской области, рассказал её основатель Александр Колосков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

«Нас сподвигло на развитие то, что мы видим плоды своего труда здесь и сейчас. И мы поняли, что сидр нравится и нам, и нашим друзьям. А самое главное, что в стране всё поменялось и появилась возможность делать», – отметил Александр Колосков.

В России активно начали производить различные товары, подчеркнул он. «В стране начали делать сыр. Мы приезжаем в любой регион, там есть местный сыр, и он прекрасен. Очень много стали в целом делать руками. И у нас в регионе, например, улиток выращивают. И это же прекрасно. Раньше улитки – это была чистая прерогатива наших непартнёров, а теперь всё по-другому», – заключил сидродел.

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