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Общество

Псковичи могут стать участниками Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти»

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «По праву памяти», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Конкурс посвящён участникам СВО, и его цель – сохранить семейную и историческую память о современных героях через творчество.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Своих не бросаем», «О тех, кто выбрал Родину защищать», «Поэзия о СВОих», «С песней к Победе», «О защитниках Родины и настоящих героях».

Ветераны СВО, их семьи, друзья и все неравнодушные жители России могут рассказать историю героя, его подвига в песнях, стихах, эссе, видеоролике, а также посвятить рисунок или плакат своему герою.

По итогам конкурса в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых будет произведена запись качественной фонограммы и проведён концерт с участием звёзд российского театра, кино и эстрады.

Также пройдёт онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Кроме того, будет создано фотопанно из фотографий героев своих семей – участников СВО, присланных всеми принявшими участие в проекте.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 ноября здесь.

Конкурс проводится в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО» Бессмертным полком России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

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