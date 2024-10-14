Псковскую область можно сделать сидровым регионом – эксперт

15:13, 14 октября 2024, ПАИ

Псковскую область можно сделать сидровым регионом, заявил сидродел Александр Колосков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я считаю, что нужно обратить внимание на то, что наш регион можно сделать настоящим сидровым регионом. Надо застолбить это место за Псковским регионом», – отметил Александр Колосков.

По его словам, для этой цели в регионе есть все предпосылки. «Это прям реально, если мы начнём медийную кампанию. Если мы сейчас начнём об этом говорить, то так всё и будет», – подчеркнул гость студии.

При этом все сидроделы дают яблокам вторую жизнь, добавил он.