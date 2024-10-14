Псковская ГРЭС начала отопительный сезон

14:04, 14 октября 2024, ПАИ

14 октября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Оборудование электростанции и тепловые сети выведены на необходимые температурные параметры. С первой декады октября электростанция работала в режиме периодического протапливания, при котором тепло подавалось по заявкам потребителей.

В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону энергетики выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Проведено полное техническое диагностирование с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменены изношенные участки магистрального трубопровода, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников.

«В период летней ремонтной кампании наши специалисты выполнили весь перечень работ для обеспечения надёжного теплоснабжения жителей посёлка Дедовичи», – рассказал технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.