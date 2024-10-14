20 команд подали заявки на участие в Кубке Пскова по волейболу

14:21, 14 октября 2024, ПАИ

20 команд подали заявки на участие в Кубке Пскова по волейболу, который пройдёт с 26 октября по 29 декабря. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях среди женщин планируют принять участие 12 команд: «Лицей №10», «Юность», «Бригантина», «Сборная 2008-09», «Эрида», «Идрица молодёжь», «ПсковГУ», «Олимп», «Алмаз», «Титан», «Валькирии» и «Динамо». В мужском турнире собираются сыграть восемь коллективов: «Динамо», «Спайк», «Форум», «Бригантина 2008», «Бригантина+», «Взлет», «Юность» и «Теплосети».

Заседание судейской коллегии совместно с представителями команд состоится сегодня, 14 октября, в 18:15 в Доме спорта.

Действующим обладателем кубка Пскова является «Динамо» среди мужчин и «Олимп» среди женщин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».