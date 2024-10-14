Изюминку псковского сидра назвал эксперт
Изюминку псковского сидра назвал сидродел Александр Колосков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы считаем, что наша земля идеально подходит для того, чтобы делать сидр. Нужно делать сидр с нашим вкусом», – отметил он.
Есть несколько стилей производства сидра: французский, английский и испанский, уточнил гость эфира.
«Так вот мы хотим, чтобы был наш, русский стиль. Более того, мы хотим, чтобы был наш северо-западный стиль. И он уже есть – более сухой и кислый. Так уж получается, что всё-таки кислотность здесь есть, но, тем не менее, это наша изюминка, и мы с этим живём. Мы потому и специальные сорта яблок пытаемся подобрать», – заключил Александр Колосков.
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