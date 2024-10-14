Чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдут 27 октября

14:54, 14 октября 2024, ПАИ

Открытые чемпионат и первенство Псковской области по джиу-джитсу пройдут в спорткомплексе «Олимп» 27 октября, сообщается в группе академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Участники соревнований разыграют медали в возрастных группах до 18, 16, 14 и 12 лет.

Областные чемпионат и первенство станут отборочным этапом на окружные соревнования. Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

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