Псковские таможенники поддержали приют для животных «Шанс»
Молодёжный совет Псковской таможни поддержал приют для бездомных животных «Шанс», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
«У собак почти не осталось еды, у приюта накопились большие долги за электроэнергию и воду», – отметили в пресс-службе.
Таможенники закупили и доставили 28 килограммов корма, десять килограммов риса, 16 килограммов гречневой крупы и 50 килограммов натуральной пищи.
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Фото: пресс-служба Псковской таможни
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Фото: пресс-служба Псковской таможни
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Фото: пресс-служба Псковской таможни
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Фото: пресс-служба Псковской таможни
Ранее приют посетили студенты института промышленных технологий и дизайна. Радостных жителей приюта и волонтёров запечатлела Валерия Лагуткина.
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