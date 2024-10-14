Псковские таможенники поддержали приют для животных «Шанс»

15:19, 14 октября 2024, ПАИ

Молодёжный совет Псковской таможни поддержал приют для бездомных животных «Шанс», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«У собак почти не осталось еды, у приюта накопились большие долги за электроэнергию и воду», – отметили в пресс-службе.

Таможенники закупили и доставили 28 килограммов корма, десять килограммов риса, 16 килограммов гречневой крупы и 50 килограммов натуральной пищи.



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни



Фото: пресс-служба Псковской таможни







Ранее приют посетили студенты института промышленных технологий и дизайна. Радостных жителей приюта и волонтёров запечатлела Валерия Лагуткина.