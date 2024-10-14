Учёные выяснили, как активировать «гены стройности»

15:25, 14 октября 2024, ПАИ

Специалисты Эссекского университета в Великобритании выяснили, что некоторые гены способны более эффективно запускать процесс снижения веса, сообщают СМИ.

В исследовании говорится, что 14 генов напрямую связаны с процессом сжигания жира. Они позволяют людям сбросить в два раза больше веса в сочетании с пробежкой три раза в неделю по 30 минут.

В исследовании приняли участие 38 добровольцев, средний возраст которых составлял 31 год, а вес варьировался от 70 до 80 килограммов. На протяжении восьми недель участники эксперимента занимались бегом по полчаса трижды в неделю, не меняя при этом свой обычный рацион питания и образ жизни.

После эксперимента учёные проанализировали генетический материал каждого участника, проверив 1000 вариантов генов с помощью специального набора для тестирования ДНК. В результате эксперимента было выявлено 14 генов, способствующих более быстрому снижению веса. Участники, обладающие «генами стройности», смогли сбросить до пяти килограммов, в то время как остальные похудели на пару килограммов.