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Экономика

Принять участие во Всероссийском онлайн-зачёте приглашают псковичей

Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности пройдёт по 29 октября, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Принять участие во Всероссийском онлайн-зачёте приглашают псковичей. Фото: ПАИ

«Проверить уровень своих финансовых знаний и получить персональные рекомендации о том, как правильно принимать финансовые решения и защититься от мошенников, смогут все желающие», – отметил Александр Иванов.

В прошлом году количество участников онлайн-зачёта в Псковской области составило более восьми тысяч человек. Успешно сдали личный зачёт 79% псковичей. «За все годы проведения зачёта это максимальный показатель, который говорит о том, что интерес жителей региона к вопросам финансовой культуры растёт», – уточнил спикер.

Для каждого из участников будут представлены два уровня сложности. Базовый – для тех, кто хочет проверить основы своей финансовой грамотности. Продвинутый – для тех, кто имеет опыт в сложных финансовых операциях. Участвовать в зачёте можно как индивидуально, так и в составе семейной команды.

Для школьников средних и старших классов с 15 по 17 октября будет проведён финансовый зачёт, успешное прохождение которого позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность».

Дети младшего школьного возраста смогут познакомиться с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме.

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