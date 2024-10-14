Они ходили и будут ходить: нашествие медведей в Псковской области

17:05, 14 октября 2024, ПАИ

В этом году из-за малого урожая медведи выходят к людям, в частности на огороды жителей Куньинского района. Об этом рассказала глава Каськовской волости Любовь Тимашкова, пишет «АиФ-Псков».

Этот год выдался неурожайным, и жители леса вынуждены выходить в населённые пункты для поиска еды. Так, недавно местная жительница увидела, как в её саду лакомились яблоками медведица с медвежонком. Где-то медведи в поисках лакомства громят ульи. Как отметила Любовь Тимашкова, медведи ходили там всегда, ещё при её родителях.

Однако, как рассказала она, проблема с голодными косолапыми существует не только в Куньинском районе, но и по всей России. «Раньше поля засеивались, картошка была, а теперь колхозов и совхозов нет, поля стоят пустые, поэтому медведи и идут в огороды», – поделилась глава сельского поселения.

Ранее сообщалось, что жители Куньинского района страдают от визитов медведей.