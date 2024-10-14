Как не попасть в новую ловушку мошенников, объяснил эксперт

16:46, 14 октября 2024, ПАИ

Как защитить себя от новой мошеннической схемы, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«С помощью нейросети мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем этот образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети», – сообщил спикер. Мошенники используют фальшивые ролики в качестве манипуляции. Герой видеоролика рассказывает о проблеме и просит перевести деньги на счёт. Если выполнить денежный перевод, деньги будет уже не вернуть, подчеркнул эксперт.

«Чтобы создать цифровую копию конкретного человека, злоумышленники используют фото и видео, а также запись голоса, полученные в основном в результате взлома его аккаунта в социальных сетях или мессенджерах», – отметил Александр Иванов.

Гость программы советует позвонить тому, от чьего имени поступило сообщение, и перенаправить информацию.

«Распознать дипфейк можно по неестественной монотонной речи собеседника, дефектам звука и видео, несвойственной мимике. Если возможности позвонить и убедиться, что человеку действительно нужна помощь, нет, напишите сообщение и задайте в нём личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый», – подчеркнул Александр Иванов.