Художественную галерею планируют открыть в псковской сидродельне

16:49, 14 октября 2024, ПАИ

Художественную галерею планируют открыть в сидродельне в Псковской области, рассказал сидродел Александр Колосков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы обязательно хотим сделать галерею. У нас есть помещение на втором этаже – там мы можем сделать тап-рум. Это комната, где могут проходить дегустации. В то же время туда можно будет прийти и насладиться искусством. У нас есть много свободных стен, мы хотим приглашать каждые два-три месяца художников или скульпторов», – отметил Александр Колосков.

Идею планируют реализовать в следующем году, уточнил он. Однако пока что неизвестно, где именно появится пространство – в Пскове или Порховском районе. «Пока неизвестно, где именно будет такая площадка. Планируем расширяться, здесь, в Пскове, у нас помещение с запасом, но, может быть, со временем мы будем строить полноценное производство в Демянке, там нам это позволяют все ресурсы», – заключил Александр Колосков.