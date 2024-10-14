Изборский музей представил свои программы на фестивале в Мурманске и Ловозере

16:25, 14 октября 2024, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» представили на V Фестивале музеев Севера-Запада в Мурманске и саамском селе Ловозеро. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Фестиваль был посвящён Году семьи и показал разнообразие культурно-познавательных программ для семейного отдыха, реализуемых в музеях Северо-Запада России.

Руководитель экскурсионного отдела музея-заповедника Екатерина Бобырь провела для участников и гостей игру «Летопись древнего города Изборска от начала Руси до Полтавской баталии» и мастер-класс «Бойкая ИзБОрская наБОйка».

Свои программы гостям форума представили музеи из Архангельска, Великого Новгорода, Выборга, Нарьян-Мара, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Кольского Заполярья. Всего на Кольский полуостров приехали представители музейного сообщества из 11 регионов «Серебряного ожерелья России».

В рамках фестиваля также прошла деловая программа с мастер-классом от музейных экспертов по работе с семейной аудиторией и развитию музейного волонтёрства.