Из каких яблок получается псковский сидр, рассказал эксперт

17:07, 14 октября 2024, ПАИ

Из каких яблок получается псковский сидр, рассказал сидродел Александр Колосков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы завели питомник наших сидровых сортов яблок. Для сидра нам нужны кислые, кисло-сладкие или кисло-горькие яблоки. И мы подбираем их так, чтобы был уникальный вкус», – отметил Александр Колосков.

При этом он уточнил, что иногда приходится покупать импортные саженцы. «Сейчас будем смотреть, что будет получаться. Планы такие: мы хотим сделать четыре сада. Первый будет со старыми российскими и белорусскими сортами яблок, второй – с дикими сортами», – заключил гость студии.