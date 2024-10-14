Около 20 единиц техники убирают Псков от листопада

16:57, 14 октября 2024, ПАИ

Около 20 единиц техники и 25 рабочих задействовано в уборке Пскова от листопада, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин отметил, что наибольшее внимание уделяется лотковым частям дорог, дождеприёмникам, тротуарам и паркам города. Убирают с помощью тракторов со щётками, большими и малыми пылесосами, а также вручную.

Вместе с этим продолжается скос травы, мойка автобусных остановок, уборка мусора и очистка осевой линии дорог.