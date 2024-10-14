Около 20 единиц техники убирают Псков от листопада
Около 20 единиц техники и 25 рабочих задействовано в уборке Пскова от листопада, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Борис Елкин отметил, что наибольшее внимание уделяется лотковым частям дорог, дождеприёмникам, тротуарам и паркам города. Убирают с помощью тракторов со щётками, большими и малыми пылесосами, а также вручную.
Вместе с этим продолжается скос травы, мойка автобусных остановок, уборка мусора и очистка осевой линии дорог.
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