В Пскове прошли с аншлагом спектакли Калининградского областного театра кукол

17:27, 14 октября 2024, ПАИ

Спектакли в рамках программы «Большие гастроли», организованной Министерством культуры РФ, были показаны в Псковском и Калининградском областных кукольных театрах. В рамках этих гастролей Псковский областной театр кукол принимал у себя коллег из Калининградского областного театра кукол. Спектакли артистов из Калининграда посетили 1,2 тысячи зрителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Каждый спектакль проходил при аншлаге. Публику с первых минут покорили чудесные куклы, красочные декорации и талантливая игра актёров. Зрители увидели волнующие и добрые истории, в каждой из которых было место глубоким эмоциям и неповторимой художественной выразительности, подчеркнули в пресс-службе областного правительства.

Артисты Калининградского областного театра кукол показали спектакли «Сказки наоборот», «Сказки из разных карманов» и «Храбрый портняжка».

В свою очередь Псковский областной театр кукол отправился на гастроли в Калининград. Жители самого западного региона России смогли увидеть три спектакля в исполнении псковских артистов: «Фауст», «Красная Шапочка» и «Терем-теремок».

Программа «Большие гастроли» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ. План реализуется на всей территории России. Он способствует формированию единого культурного пространства и привлечению новой аудитории как внутри страны, так и в странах ближнего зарубежья. План включает две масштабные федеральные программы: «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов) и «Большие гастроли» (гастроли театров).

Программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году. Благодаря ей зрители могут познакомиться с лучшими спектаклями российских и русскоязычных зарубежных театров, что даёт возможность всем жителям страны в равной степени приобщиться к достижениям современного театрального искусства.