Водителей будут лишать прав за сокрытие номеров

17:11, 14 октября 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей будут лишать прав за использование устройств, позволяющих скрыть или видоизменить регистрационный номер автомобиля, пишет ТАСС.

Ранее за управление транспортом без номеров или за использование устройств, которые помогали скрыть автомобильный номер, водителя могли оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трёх месяцев.

Новым законом ответственность за управление транспортом, на котором установлено скрывающее устройство, выделяется в отдельную часть статьи 12.2 КоАП. Устанавливается, что за такое правонарушение будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют и уничтожат.

Ужесточается также ответственность за повторную езду без номеров (или с номерами, прикрытыми бумагой, листвой, загрязненными до нечитаемого вида). За это тоже будут лишать прав на срок от года до полутора лет.