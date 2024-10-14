Практические занятия 76-й дивизии пройдут на полигоне «Завеличье» с 15 по 18 октября

18:04, 14 октября 2024, ПАИ

Очередной этап практических занятий личного состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии пройдёт на полигоне «Завеличье» со вторника, 15 октября, по пятницу, 18 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности.