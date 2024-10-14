Псковские школьники и студенты могут принять участие в конкурсах «День рубля – 2024» и «День финансиста – 2024»

18:55, 14 октября 2024, ПАИ

Школьники и студенты из Псковской области могут принять участие во всероссийских конкурсах эссе «День рубля – 2024» и «День финансиста – 2024», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

В конкурсах могут участвовать ученики 7–11-х классов, а также студенты 1–2-х курсов колледжей и вузов.

Тематические направления конкурса «День рубля – 2024» – «Роль и особенности национальных валют в современных трансграничных расчётах», «Финансовая грамотность глазами поколения Z», «Минимизация финансового мошенничества: пособие для граждан», «Национальная метавселенная: возможности и риски новой реальности» и «Роль цифрового рубля в формировании доверенного цифрового пространства».

Приём конкурсных работ проходит до 5 ноября. Финал состоится в Москве в марте 2025 года.

Конкурс «День финансиста – 2024» проходит по темам:

«Родные и близкие – герои специальной военной операции и их вклад в обеспечение мира»;

«Роль финансистов в обеспечении технологического суверенитета России»;

«Героический вклад родных и близких, работников финансовой сферы в приближении Великой Победы над фашизмом» (посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне);

«Энциклопедист Д. И. Менделеев как «неизвестный» экономист» (посвящается 190-летию со дня рождения Д. И. Менделеева);

«Взгляды А. С. Пушкина на экономику и финансы в поэзии и прозе» (посвящается 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина).

Работы принимаются до 11 ноября. Финал конкурса «День финансиста – 2024» и награждение победителей пройдёт в Москве в декабре 2024 года.

Цель конкурсов – поддержание традиций, написание сочинения как самостоятельной творческой работы, повышение уровня знаний учащихся о становлении финансовой системы России и о героических страницах истории Родины.

Узнать подробности и условия проведения конкурсов можно на официальных сайтах finday-konkurs.ru и rubday.asprof.ru.