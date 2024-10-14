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Ралли «Пушкинские Горы – 2024» – как это было

Ралли «Пушкинские Горы – 2024» состоялось в Псковской области. Победителей соревнований назвали в Федерации автоспорта Псковской области.

Фото: промоутер чемпионата и Кубка России по ралли ASMG

Церемония открытия прошла на площади у здания научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Перед участниками выступил заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Виталий Суриков. Он зачитал обращение заместителя губернатора Ольги Тимофеевой, в котором она выразила надежду, что зрители станут свидетелями зрелищных поединков, а участники проявят свои лучшие качества: «Уверена, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне и будут служить хорошей проверкой мастерства спортсменов».

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова пожелала честной борьбы, справедливого судейства и безопасного хода гонки: «Несмотря на пасмурную погоду, пусть соревнования пройдут душевно, профессионально и радостно».

Накануне ралли в образовательных учреждениях Пушкиногорского района прошёл конкурс детского рисунка на тему безопасности дорожного движения. Победительницей конкурса «Не уверен – не обгоняй» стала 12-летняя ученица Пушкиногорской школы искусств Дарья Фёдорова. Юные художники посетили центр контроля и управления ралли. Руководитель гонки вручил им призы и памятные подарки.

За два соревновательных дня спортивные автомобили проехали 530 километров дистанции, в том числе 103 скоростных, поделённых на шесть скоростных участков. На старт первого дня вышли 92 экипажа из 32 регионов России и Республики Беларусь. Гонка началась под дождём, который шёл не преставая до темноты. Игорь Буланцев выиграл на двух пятничных скоростных участках, однако контратака Владимира Васильева на СУ2 позволила создать преимущество и захватить лидерство в абсолютном зачёте.

Во второй день осадков не было. Все сошедшие по техническим причинам автомобили вернулись на суперралли, кроме «Калины» Михаила Кулдова: двигатель восстановить не удалось. Скорость выросла, борьба накалилась. Было много фальстартов, в том числе пенализацию получил лидер гонки Владимир Васильев. 10 штрафных секунд помогли соперникам приблизится к экипажу № 1, но не обогнать его. Ралли «Пушкинские Горы – 2024» закончилось победой в абсолютном зачёте Владимира Васильева и Игоря Тер-Оганесьянца.

Экипаж Игоря и Яны Буланцевых выиграл этап в классификации Кубка России и уже начал принимать поздравления с победой в КР-2024.
Шампанское на финише ралли открыли призёры абсолютного зачёта:

  • 1-е место заняли Владимир Васильев (Петровское, Ленинградская область) и Игорь Тер-Оганесьянц (Москва) на Skoda Fabia Rally2;
  • 2-е место – Игорь и Яна Буланцевы (Москва) на Skoda Fabia R5;
  • 3-е место – Александр Семёнов, Екатеринбург и Алексей Игнатов (Челябинск) на Skoda Fabia R5.

Награждение победителей состоялось в ресторане «Пушкин-Парк». Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области и руководитель гонки Олег Мыслевич вручил специальные сувениры за помощь в организации партнёрам соревнования. Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова наградила за лучшее время на СУ5 и СУ8 Владимира Васильева и Игоря Тер-Оганесьянца. Их экипаж стал обладателем кубка Екатерины II, кубка главы Бежаницкого района, получил призы от «Столбушено» и «На все 100».

Кубок главы Опочецкого района за лучшее время на СУ1 вручён Игорю Буланцеву («Абсолют») и Денису Баулину («Наша классика»).

По итогам Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» сезона 2024 года:

  • в «Нашей классике» обладателями «трофея» стали псковичи Денис Баулин и Виктория Семёнова. Женский экипаж псковичек Ольги Стебиховой и Алины Затравкиной на третьем призовом месте;
  • в 1600Н победили Алексей Курносов и Павел Щербаков;
  • в 2000Н – Александр Донец (в зачёте первых пилотов) и Александр Гришин (в зачёте штурманов). Великолучанин Владислав Супрун стал бронзовым призёром;
  • в 4000Н – Александр Осипов и Дмитрий Иванов:
  • абсолютными победителями Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» признаны Александр Осипов и Дмитрий Иванов.
  • в командном зачёте – ЯРОО «СТК «МОТОР» (Ярославль).

Представитель компании – производителя российских гоночных шин Павел Башкиров подвёл итоги Кубка «Мастер Спорт» и вручил награды призёрам. Победителями стали Денис Баулин («Наша классика») и Сергей Терентьев («Абсолют»).

Закрывая соревнования, Олег Мыслевич анонсировал проведение ралли «Пушкинские Горы» в 2025 году в статусе этапа чемпионата России и пригласил всех принять в нём участие.

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