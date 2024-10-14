Псковская творческая молодёжь побывала в поездке по литературным местам региона

20:18, 14 октября 2024, ПАИ

Участники литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов города Пскова отправились в путешествие по региону. В ходе поездки они посетили несколько мест, связанных с творчеством известных творческих личностей. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В первый день маршрута, 12 октября, участники посетили две усадьбы, расположенные в Плюсском районе.

В начале маршрута была остановка в имении писательницы Алёны Алтаевой, расположенном в деревне Лосицы. Здесь все смогли оценить уникальный интерьер дома, увидеть подлинные предметы быта и искусства, а также прогуляться по старому парку, который находится рядом с рекой.

В этот же день молодые люди посетили ещё одну усадьбу в Вечаше. Именно здесь композитор Н. А. Римский-Корсаков создал свои самые известные произведения после того, как преодолел творческий кризис. Пройдя по большому парку, гости смогли насладиться живописным закатом на берегу озера Песно.

На следующий день участники отправились в Пушкинские Горы, где посетили усадьбы Тригорское и Михайловское. Они прогулялись по парку в Тригорском и поднялись на Савкину горку. Затем они пешком добрались до Михайловского и посетили колонию престарелых учителей и литераторов. Эта колония была создана для сирот и вдов писателей, а также для тех, кто «не мог заниматься литературным трудом из-за неизлечимой болезни».

Отметим, что проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» реализуется за счёт субсидий администрации Пскова. Эта победа стала возможной благодаря участию в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».