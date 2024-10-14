Посвящённый дню рождения Опочки концерт прошёл в районном Доме культуры

21:17, 14 октября 2024, ПАИ

В Опочецком доме культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый 610-летию Опочки, сегодня, 14 октября. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

В рамках праздничной программы состоялась торжественная церемония награждения жителей города, отличившихся в разных сферах профессиональной и общественной деятельности, внёсших большой вклад в развитие города. Им были вручены грамоты и благодарственные письма.

Чествовали супружеские пары, которые внесли особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций района. Памятными медалями «50 лет совместной жизни» награждены две семьи – Николая и Лилии Ивановых и Леонида и Екатерины Александровых.

В связи с активным участием в организации выставки-презентации Опочецкого муниципального округа в рамках празднования 80-летия со дня образования Псковской области благодарственными письмами администрации Опочецкого муниципального округа награждены мастера декоративно-прикладного творчества Галина Миничева, Наталья Коростик, Маргарита Андреева, Мария Васильева и Лана Малашихина.

Также благодарственное письмо глава округа вручил экоактивистке Елене Трегубовой.

Благодарственными письмами награждены и организации – ЗАО «Глобус Джус», опочецкий филиал завода пищевых продуктов, Опочецкая чайная мануфактура, рыбное хозяйство «Опочецкая Сосновка».

Сертификатов на получение именной стипендии главы Опочецкого муниципального округа удостоены Анна Платонова, Полина Кирея, Мария Григорьева, Елизавета Житлова, Дарья Антипова и Дарья Покоренко.

Благодарственное письмо прихожанам и настоятелю православного прихода храма Покрова Божией Матери за активное участие в жизни округа и в связи с празднованием годовщины со дня основания города Опочки вручено протоиерею Иоанну.

В праздничной концертной программе участвовали детский хоровой коллектив «Ступени» воскресной школы при Покровском храме (руководитель Юлия Моргунова) и гости из Себежа – Анна Яковлева, Роберт Маслов, танцевальный коллектив студии танцев «Энергия Next» и Евгения Шаровав.