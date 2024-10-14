Первоклассники Идрицкой школы помогли волонтёрам в плетении маскировочных сетей
Первоклассники Идрицкой средней школы помогли смастерить маскировочные сети для земляков, принимающих участие в СВО. Об этом пишет районная газета «Призыв».
Первоклассники вместе с классным руководителем Натальей Богачёвой присоединились к волонтёрам Идрицы «Узелки Победы». Ребятам показали технику плетения и рассказали, для чего нужны сети, предложив попробовать смастерить их самостоятельно.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 октября 2024
Михаил Ведерников обсудил стратегию развития Псковской городской поликлиники с её новым руководителем
14 октября 2024
Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области открывает сбор консервов для курян