Первоклассники Идрицкой школы помогли волонтёрам в плетении маскировочных сетей

21:52, 14 октября 2024, ПАИ

Первоклассники Идрицкой средней школы помогли смастерить маскировочные сети для земляков, принимающих участие в СВО. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Первоклассники вместе с классным руководителем Натальей Богачёвой присоединились к волонтёрам Идрицы «Узелки Победы». Ребятам показали технику плетения и рассказали, для чего нужны сети, предложив попробовать смастерить их самостоятельно.