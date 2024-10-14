Ушла из жизни сотрудница комитета по управлению имуществом Псковской области
12 октября не стало Клавдии Умниковой, которая более двух десятилетий посвятила работе в комитете по управлению государственным имуществом. Об этом ПАИ сообщили коллеги женщины.
«Она была добрым, отзывчивым и порядочным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Клавдия Александровна была настоящим профессионалом своего дела. Коллектив комитета выражает глубокие соболезнования семье и близким Клавдии Александровны», – отметили в комитете.
Клавдия Умникова неоднократно получала награды, в том числе почётную грамоту Министерства экономического развития России и благодарственные письма.
Прощание состоится 15 октября в 10:30 в храме Жён-Мироносиц в Пскове (улица Коммунальная, дом 25а).
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