Ушла из жизни сотрудница комитета по управлению имуществом Псковской области

23:09, 14 октября 2024, ПАИ

12 октября не стало Клавдии Умниковой, которая более двух десятилетий посвятила работе в комитете по управлению государственным имуществом. Об этом ПАИ сообщили коллеги женщины.

«Она была добрым, отзывчивым и порядочным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Клавдия Александровна была настоящим профессионалом своего дела. Коллектив комитета выражает глубокие соболезнования семье и близким Клавдии Александровны», – отметили в комитете.

Клавдия Умникова неоднократно получала награды, в том числе почётную грамоту Министерства экономического развития России и благодарственные письма.

Прощание состоится 15 октября в 10:30 в храме Жён-Мироносиц в Пскове (улица Коммунальная, дом 25а).