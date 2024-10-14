Куприян и Устинья наступили по народному календарю

07:00, 15 октября 2024, ПАИ

15 октября отмечается память трех мучеников, погибших за веру в начале IV века: Киприана, Иустины и Феоктиста. Об этом сообщает calend.ru. Киприан жил в Антиохии и с детства обучался языческой философии, а достигнув зрелости, был посвящен в жрецы. Говорили, что он обрел великую силу и видел самого князя тьмы.

В том же городе жила девица Иустина, которая не только сама приняла христианство, но и обратила в свою веру родителей. Юноша Аглаид, пытаясь соблазнить Иустину, обратился за помощью к Киприану, но, несмотря на чары жреца, девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана и самого поверить в Христа. С покаянием он пришел в церковь и принял крещение.

В дальнейшем Киприан горячо проповедовал христианство и обратил в христианство столько язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены — попросту стало некому приносить жертвы идолам. Иустина же удалилась в монастырь и стала там игуменьей. Во время гонений на христиан оба они были схвачены, язычники подвергли их мучениям и, в конце концов, казнили. Видя страдания христиан, воин Феоктист, стоявший в страже, тоже объявил себя христианином и был казнен вместе с Киприаном и Иустиной.

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщине — Устинье (Иустине). В качестве жертвы бесы чаще всего выбирали пьяниц, грешников, а также сквернословов — тех, кто призывает чертей в минуты гнева или отчаяния. Говорили, что пьяницам бесы нередко являются в своем натуральном виде, лишают сна, вызывают отвращение к пище и наводят ужас. Именно этим в народе объясняли припадки «белой горячки».

Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились. Вместо этого занимались рукоделием, а за работой пели грустные песни.