Международный день белой трости отмечается сегодня

07:45, 15 октября 2024, ПАИ

Международный день белой трости — это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 80% всех людей, страдающих от нарушений зрения, — люди в возрасте 50 лет и старше. А поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается во многих странах, то и больше людей будет подвержено риску возрастных нарушений зрения.

История белой трости как символа слепоты берёт начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его чёрную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество постепенно подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, а затем и многих других стран.

В 1950—1960 годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность в государственной политике того времени проявилась во многих европейских странах и США. И в результате американским конгрессом было принято решения об объявлении 15 октября Днём белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году.

Во всемирном масштабе Международный день белой трости — символа незрячего человека — был утверждён 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых. В последующие годы к данному движению присоединялись все новые страны.

Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.