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Выставка редких книг из Гданьска, Щецина, Бремена и Ростока открылась в Псковском музее

Выставка «Издания ганзейских городов XVI-XVII веков - современники рода Поганкиных» открылась в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. В выставочном пространстве представлены редкие книги XVI-XVII веков, большинство изданий экспонируется впервые. Об этом со ссылкой на гендиректора музея Светлану Мельникову пишет ТАСС.

В экспозиции представлены книги на латинском и немецком языках из девяти печатных ганзейских центров: Любека, Гданьска, Гамбурга, Бремена, Щецина, Лемго, Люнебурга, Ростока, Марбурга.

Ценную часть собрания Псковского музея-заповедника составляют издания с сочинениями теологов, преподавателей, ректоров учебных заведений немецких ганзейских городов. В них находили отражения научные споры, а также это были курсы лекций, словари, справочники, образцы классической литературы, необходимые для обучения студентов. Учебные издания отличают небольшие размеры и скромное художественное оформление: отсутствуют гравированные титульные листы, фронтисписы, инициалы, концовки. Это удешевляло типографскую продукцию и делало её доступной для студентов и преподавателей.

«К ним следует отнести «Музыкальный праздник или философский стол», отпечатанный в Данциге в 1564 году. Автор - юрист из Торуни Григорий Лагус. Автор описывает трапезу, которая должна сопровождаться беседой и музыкой. В эпоху Ренессанса, когда возрождались античные традиции в ритуале приёма пищи, этот трактат отвечал запросам времени и был востребован», - пояснила Мельникова. Своеобразным словариком является «Театр разных вещей» профессора физики, политики и истории Михаэля Ватсона, изданный в Бремене. В него включены толкования разных видов древнего и современного искусства.

Издания теологов имеют роскошное художественное оформление: гравированные титульные листы, фронтисписы с портретами авторов, инициалы, концовки. На выставке представлены творения блаженного Августина «О граде Божьем», изданные в Гамбурге, теологические работы Феликса Бидембаха и Райнхарда Баке, отпечатанные в крупнейшем издательском центре в Любеке, сочинение «Объяснение Лютера» Мартина Штатиуса, увидевшие свет в портовом городе Штеттине, «Проповеди Евангелистов» Мартина Моллера, изданные в процветающем ганзейском городе Люнебурге, «Комментарии к Евангелию от Иоанна» ректора Ростокского университета теолога Пауля Тарнова.

На выставке экспонируются сборник с философскими сочинениями немецких преподавателей Мартина, Нотхольда, Копа и Гоклениуса в коричневом кожаном переплёте и сочинение ректора Марбургского университета Фейерборна «Анти-Остород, или Опровержение богословских правил» в пергаментном переплёте. Представленные на выставке книги дают представление о массовой типографической продукции ганзейских северных городов XVI-XVII веков.

Выставка будет открыта в Поганкиных палатах до 15 декабря.

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