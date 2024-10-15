На 56% вырос спрос на воспитателей в Псковской области

08:32, 15 октября 2024, ПАИ

В Псковской области по сравнению с прошлым годом у работодателей как из частных, так и муниципальных детских садов спрос на воспитателей вырос на 56%. В целом с начала года в регионе работодатели искали более 100 воспитателей, сообщает hh.ru.

В целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40 900 руб. В свою очередь в Псковской области доход воспитателя оказался ниже, чем в среднем по России. Местные воспитатели могут заработать порядка 25 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году. Вместе с тем это одна из самых низких зарплат для воспитателей в регионах СЗФО: на 5,5 тыс. меньше, чем в Архангельской области, на 14,8 тыс. меньше, чем в Ленинградской области, а также на 25 тыс. меньше, чем в Мурманской области.

Периодически работодатели размещают вакансии для воспитателей, гувернанток и нянь с возможным доходом от 150 тыс., 350 тыс., 420 тыс. рублей или с возможностью переезда в Москву, Дубай или Европу.