Житель Порховского района передал Украине координаты воинских и гражданских объектов в Пскове

09:03, 15 октября 2024, ПАИ

Житель Порховского района передал Украине координаты расположения воинских и гражданских объектов в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В 2023 году фигурант в «Телеграме» инициативно связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов, а также сбор информации военного характера.

Желая помочь Украине в ходе СВО, обвиняемый передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты расположения воинских и гражданских объектов в Пскове. Эта информация содержала актуальные сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (Установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ - госизмена) возбуждено следственным отделом УФСБ России по Псковской области.

Расследование продолжается.