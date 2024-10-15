Два пожара потушили в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На втором этаже многоквартирного дома в деревне Ершово Псковского района произошло возгорание. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки.
Помимо этого, потушили пожар в многоквартирном доме на улице Посёлочной в Пскове. Предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.
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