Два пожара потушили в Псковской области за сутки

09:32, 15 октября 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

На втором этаже многоквартирного дома в деревне Ершово Псковского района произошло возгорание. Предположительная причина – аварийный режим работы электропроводки.

Помимо этого, потушили пожар в многоквартирном доме на улице Посёлочной в Пскове. Предположительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.