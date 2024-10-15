47-летний мужчина ушёл в лес и пропал в Гдовском районе
Пропал 47-летний Руслан Оников из деревни Любимец Гдовского района, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
14 октября мужчина ушёл в лес и не вернулся.
Ростом он 180 сантиметров, плотного телосложения, у него рыжие волосы, зелёные глаза. Мужчина был одет в камуфляжный костюм и чёрные берцы. С собой у него было красное ведро.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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