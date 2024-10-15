Восемь иностранцев попытались незаконно пересечь границу Псковской области и Латвии

09:45, 15 октября 2024, ПАИ

В лесу в Палкинском районе пограничники задержали восемь граждан Юго-Восточной Азии, которые в сопровождении двух жителей Псковской области следовали в направлении государственной границы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Выяснилось, что задержанные, при содействии проводников, имели намерения проникнуть на территорию Латвии в обход установленных пунктов пропуска. Документов на право пересечения государственной границы иностранцы не имели.

Возбуждено уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ, а в отношении двух россиян, которые оказывали пособническую помощь иностранцам, - по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ.