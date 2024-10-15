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Псковичи стали призёрами Кубка России по спортивному ориентированию для лиц с ПОДА

Псковичи стали призёрами Кубка России по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который прошёл в Псковской области 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Псковичи стали призёрами Кубка России по спортивному ориентированию для лиц с ПОДА. Фото: комитет по спорту Псковской области

Участниками соревнований стали более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Нижегородской и Ростовской областей, а также из Карелии, Приморского и Краснодарского краёв.

Среди псковичей отличился Эдуард Огинский, который завоевал серебро в дисциплине «Точное ориентирование», и Марина Борисенкова, выигравшая бронзу в точном ориентировании и серебро в дисциплине «Спринт». Кроме того, Валерий Иванов занял третье место в дисциплине «Спринт».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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