Псковичи стали призёрами Кубка России по спортивному ориентированию для лиц с ПОДА

10:53, 15 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами Кубка России по спортивному ориентированию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который прошёл в Псковской области 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по спорту.

Участниками соревнований стали более 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Нижегородской и Ростовской областей, а также из Карелии, Приморского и Краснодарского краёв.

Среди псковичей отличился Эдуард Огинский, который завоевал серебро в дисциплине «Точное ориентирование», и Марина Борисенкова, выигравшая бронзу в точном ориентировании и серебро в дисциплине «Спринт». Кроме того, Валерий Иванов занял третье место в дисциплине «Спринт».

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