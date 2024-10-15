Более полумиллиона просмотров набрало видео о полётах на воздушном шаре над Псковской областью
Более полумиллиона просмотров набрало видео о полётах на воздушном шаре над Псковской областью, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Видео размещено в группе «Национальные проекты России» в социальной сети «ВКонтакте». Больше1000 пользователей отметили его «лайками».
С 1996 года в Великих Луках проходят международные встречи воздухоплавателей, но не только спортсмены могут подняться в небо, стараниями организаторов мероприятия каждый турист может насладиться потрясающими видами.
В последние годы регион демонстрирует заметный рост интереса со стороны гостей и туристов. Это стало возможным благодаря реализации на территории региона национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Командный проект студентов ПсковГУ стал победителем очного этапа конкурса «Профессиональное завтра – 2024»
Более полумиллиона просмотров набрало видео о полётах на воздушном шаре над Псковской областью