Кандидатуру Натальи Мельниковой на пост сенатора от Псковской области рассмотрят сегодня депутаты

11:05, 15 октября 2024, ПАИ

37-я, внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва пройдёт сегодня, 15 октября. Члены регионального парламента рассмотрят единственный вопрос – избрание управляющего отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой на должность сенатора от законодательного органа.

Напомним, что кандидатуру Натальи Мельниковой для рассмотрения на пост сенатора внёс председатель Собрания Александр Котов. Кроме того, президиум регионального политсовета «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума генсовета партии.

Наталья Мельникова родилась 26 февраля 1976 года в Пскове. В 1999 году она окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», а в 2003 году – Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности бухгалтерский учёт, анализ и аудит.

С 2016 по 2021 год она была депутатом Псковского областного Собрания и избрана заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. Позже она занимала должность депутата Псковской городской Думы. А с 14 декабря 2023 года Наталья Мельникова вновь является депутатом областного Собрания и входит в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению.