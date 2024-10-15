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Найти мотивацию заниматься спортом и своим развитием трудным подросткам поможет проект «Псковская тройка – движение к мечте»

С февраля по июнь 2025 года для подростков Пскова и ребят из домов-интернатов Псковской области будет реализован социальный проект «Псковская тройка – движение к мечте» от АНО «Конвейер добрых дел».

Фото: И. Н. Лунин

Смысл проекта – дать трудным подросткам возможность увидеть и почувствовать, что значит быть настоящим мужчиной, способным преодолевать трудности и достигать целей. В современном мире многим мальчишкам не хватает достойного примера для подражания, и этот проект стремится восполнить этот пробел.

В рамках проекта ребята поучаствуют в шести мастер-классах на тему устройства мототехники, ремонта и управления, попробуют себя в конструировании и узнают о спортивных дисциплинах, а также повторят правила дорожного движения. Информация и навыки, полученные на мастер-классах, далее будут применяться при индивидуальной работе с наставниками для того, чтобы применить на ключевом мероприятии проекта – фестивале «Псковская тройка – три Зюрька». Здесь ребята смогут продемонстрировать свои достижения, участвуя в организации и проведении фестиваля.

Таким образом, проект не только обучает подростков полезным навыкам, но и помогает им развивать личные качества, такие как ответственность, упорство и умение работать в команде, что станет важным шагом на пути к их взрослению и самореализации.

Подробности о проекте и условиях участия для школьников, учащихся колледжей, воспитанников домов-интернатов и других учебных заведений из Псковской области можно узнать по телефону 8-911-892-00-33 или написав на почту 01@ecps.ru.

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