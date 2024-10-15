Автомобиль сбил велосипедиста в Пскове
Автомобиль Volkswagen сбил велосипедиста в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло на улице Коммунальной у дома № 33. Велосипедист от госпитализации отказался.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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