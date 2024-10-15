«Это моя личная история»: о сохранении памяти героев, спортивном фестивале для инвалидов и помощи участникам СВО – в интервью с Мариной Борисенковой

11:42, 15 октября 2024, ПАИ

На комитете по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы за девять прошедших месяцев этого года был рассмотрен 21 вопрос, все они вынесены на сессии. Какие из них наиболее значимые, почему важно людей удостаивать наградами, а героям устанавливать знаки памяти и как региональное отделение Всероссийского общества инвалидов поддерживает участников СВО с ограничениями здоровья – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Мариной Борисенковой.

Достойные и уважаемые

– Марина Эдуардовна, какие вопросы, решённые депутатами, вы бы особо отметили?

– Прежде всего, это вопросы о награждении: благодарственными письмами, почётными грамотами, медалями за заслуги перед Псковом. Это знаки общественного признания за многолетние заслуги и за добросовестный труд.

– И в дискуссии по этому поводу депутаты не вступали?

– Нет. Все единогласно поддерживали. Мои коллеги хотели таким образом поощрить и поддержать псковичей. Тем более, я повторю, что это не идея депутатов награждать кого-то, это трудовые коллективы рассматривали, выдвигали и голосовали за своих кандидатов.

– Напомните имена псковичей, которые были удостоены наград.

– В этом году звание «Почётный гражданин города Пскова» было присвоено заведующей кардиологическим отделением Псковской городской больницы Ирине Вязьменовой и заслуженному мастеру спорта РФ Любови Екшикеевой.

Медалями «За заслуги перед Псковом» в 2024 году наградили директора Городского культурного центра Елену Голубеву, директора Псковского педагогического комплекса Любовь Николаеву и воспитателя детского сада № 17 Ирину Жукову. Они работают на благо Пскова, его жителей и прославляют наш город своими победами. Они достойные и уважаемые люди.

– А кому мемориальные доски установили?

– Депутаты рассматривали вопросы, касающиеся установки мемориальных досок заслуженному тренеру России, основоположнику кикбоксинга в Псковской области Валерию Драгунову и заслуженному учителю РФ Николаю Колиберскому. В 2022 году мы отмечали 125 лет со дня его рождения. Наш земляк, который беззаветно любил Псков и его историю.

Также рассматривались вопросы об установке мемориальных знаков участникам специальной военной операции.

Памяти героев

– Сколько памятных досок героям СВО было решено установить?

– Всего семь. Я глубоко убеждена, что нам нужно сохранять память о героях России. Мы должны помнить наших земляков, наших современников, знать об их подвигах, гордиться ими, передавать эту память нашим детям. Потому что ребята погибли, исполняя служебный долг, и своей жизнью, мужеством, храбростью, открыли глаза на тот мир, который существует сейчас, и куда нас очень долгое время пытались втянуть.

Понятно, что мы все ждём открытия парка Памяти, но пока его нет, мы делаем важную работу и для друзей, родных, сослуживцев наших героев.

– Кроме того, ведь депутаты поддержали инициативу общественников по установке знака «Дети войны». Напомните, где и когда он будет установлен?

– В решении по вопросу было сказано, что его установят в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А место – аллея Победы, расположенная на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Думаю, будет лишним говорить о значении этого знака для тех, кто пережил войну. Это знак признательности и уважения прошедшим тяжёлые испытания, тем, кто восстанавливал нашу страну после войны.

Это и моя личная история: моей маме 88 лет, и она перенесла все тяготы и лишения того времени вместе со своим поколением.

О спортивном фестивале

– Давайте немного отойдём от думских дел и поговорим о вашей основной деятельности как председателя регионального отделения ВОИ и коснёмся спортивного направления. В конце лета в Пскове прошёл межрегиональный спортивный фестиваль Северо-Запада среди спортсменов с инвалидностью. Вы ведь и были его организатором?

– Это было первое подобное спортивное мероприятие в нашем городе для людей с инвалидностью. В нём участвовало 100 человек из девяти регионов РФ. Неоценима помощь губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и главы Пскова Бориса Андреевича Елкина – было закуплено необходимое оборудование, предоставлены спортивные площадки. Всё прошло на высоком уровне.

– Какие виды спорта были представлены?

– Дартс, настольные спортивные игры, пауэрлифтинг, настольный теннис, бочча, лёгкая атлетика, пулевая стрельба, спортивное ориентирование.

– Вы сами, как ветеран спортивного ориентирования, приняли участие?

– Нет, я же не участница фестиваля, но дистанцию прошла. Спортивное ориентирование – это половина моей жизни, вид спорта, которому отдала сердце и душу.

– А были среди спортсменов фестиваля участники СВО?

– Да. И они участвовали впервые: три человека от Пскова и один – от Великого Новгорода.

Помогаем с радостью

– Как вы строите свою работу с людьми, получившими инвалидность в результате участия в СВО?

– Мы взаимодействуем со всеми жителями региона, которые имеют ограничения по здоровью. Единственное, что мы работаем с теми, кто к нам приходит. Мы же обследуем жильё ветеранов, чтобы сделать его доступным, удобным, комфортным. Вот эту работу ведём вместе с Фондом защитников Отечества. У нас есть эксперты по доступности жилья, поэтому в этом направлении принимаем активное участие.

С ребятами тесно общаемся, они сейчас активно выезжают на наши спортивные мероприятия. Лучших отправили на Всероссийский спортивный фестиваль, который проходил в Сочи. Мы усилили свою команду теми, кто знает, как бороться до конца и добиваться победы.

И результат у нас очень хороший: среди всех регионов России – мы седьмые!

– Какую ещё поддержку инвалидам СВО вы оказываете?

– К нам ребята приезжают по поводу ремонта инвалидных колясок. У нас же есть пункт проката и пункт ремонта – свой мастер, который сам передвигается на инвалидной коляске. Он помогает напрямую, причём совершенно безвозмездно. Кроме того, консультируем по вопросам эксплуатации технических средств и реабилитации. У нашего общества большой опыт и технический, и спортивный. А у них же своя федерация ветеранов. Недавно они провели спортивный турнир по настольному теннису, где участвовала и наша организация, ВОИ. Помогаем ребятам и поддерживаем их с большой радостью.