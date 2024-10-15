Юные псковичи участвуют в турнире по волейболу в Калининграде
Псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина», выступают в юношеском волейбольном турнире имени Василия Фёдорова. Состязания проходят в Калининграде, сообщил корреспонденту ПАИ тренер спортсменов Сергей Иванов.
За награды соревнований борются волейболисты из Пскова, Томска, Вологды, Калининграда и Москвы. В первой игре турнира псковичи сыграют c местной спортшколой по игровым видам спорта. Также днём «Бригантина» проведёт встречу со вторым составом томской команды.
«Турнир интересный, сильный. Очень здорово, что получилось. Ребята первый раз в Калининграде, опыт будет отличный», – подчеркнул Сергей Иванов.
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