Два человека погибли в ДТП в Опочецком районе
Два человека погибли, а ещё два пострадали в результате ДТП в Опочецком районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива» произошло на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка.
В результате ДТП два человека погибли, ещё двое пострадали. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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