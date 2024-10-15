Два человека погибли в ДТП в Опочецком районе

11:52, 15 октября 2024, ПАИ

Два человека погибли, а ещё два пострадали в результате ДТП в Опочецком районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива» произошло на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка.

В результате ДТП два человека погибли, ещё двое пострадали. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, бригады скорой помощи, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.