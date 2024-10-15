Открыта регистрация для зрителей Научной битвы ПсковГУ

12:01, 15 октября 2024, ПАИ

ПсковГУ в третий раз станет площадкой для проведения Научной битвы. Свои наработки представят пять молодых учёных, каждому из которых будет выделено 10 минут на выступление, сообщили в пресс-службе вуза.

Задача каждого участника — представить свою работу так, чтобы она была понятна зрителям. Лучшая будет определена измерением децибелов зрительских аплодисментов с помощью шумомера.

Состязание пройдёт 24 октября в главном корпусе ПсковГУ (пл. Ленина, д. 2). Начало в 16:30. Для студентов и преподавателей нужна предварительная регистрация до 24 октября. Гостям университета также нужно зарегистрироваться в срок до 14:00 23 октября.

Научная битва ПсковГУ проходит в рамках Университетской лиги научных битв при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.