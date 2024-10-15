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Экономика

Банк России введёт правило одного займа в микрофинансовых организациях

Россияне смогут получить один заём в одни руки в микрофинансовых организациях, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу департамента небанковского кредитования Банка России Илью Кочеткова.

Фото: ПАИ

«Запрет будет распространяться только на наиболее дорогие займы в микрофинансовых организациях, по которым полная стоимость кредита превышает 100 процентов годовых. Иметь сразу два таких обязательства будет невозможно. Это необходимо, чтобы оградить граждан от избыточной закредитованности. Если у кого-то уже есть такой заём, то ни одна организация не будет вправе выдать ему второй до момента погашения», – объяснил Илья Кочетков.

Добавим, что Банк России планирует установить «период охлаждения» между получением займов. «Мы планируем, что это будет три дня», – ответил Илья Кочетков на вопрос о длительности данного периода.

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