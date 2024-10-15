В трёх деревнях Псковского района улучшилась ситуация с уличным освещением

12:24, 15 октября 2024, ПАИ

В трёх населённых пунктах Псковского района благодаря ТОС улучшилась ситуация с уличным освещением, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».

ТОС «Липеты» и «Гора Каменка» совместно с администрацией Карамышевской волости реализовали проект «Чисто и светло». Сумма на реализацию составила более 400 тысяч рублей, софинансирование по проекту – 106 тысяч.

В деревнях Липеты и Гора Каменка заменили старые фонари на энергосберегающие. Помимо этого, в Липетах установили контейнерную площадку для сбора ТКО.

ТОС «Лесное» совместно с администрацией Торошинской волости реализовали проект «Организация уличного освещения» на улице Лесной в деревне Черняковицы. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 200 тысяч рублей. На эти средства приобрели пять светильников на столбы, электропровода и щит учёта.