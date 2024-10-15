Более половины россиян готовы сменить работу ради личной жизни

14:43, 15 октября 2024, ПАИ

Среди опрошенных россиян более половины готовы поменять своё место работы ради баланса между личной жизнью и работой, пишет газета «Известия».

Основным мотивом для поиска другой работы у россиян остаётся более высокая зарплата – 87% опрошенных высказались на этот счёт. 61% привлекают лучшие условия работы, чем у них сейчас.

В списке причин для смены работы 41% опрошенных отметили, что они готовы уйти ради возможностей профессионального роста, а 34% – для карьерного роста.

Россиянам также важна система вознаграждения на работе. Около 65% респондентов предпочли бы фиксированную зарплату с регулярными премиями. В это же время 20% опрошенных привлекает зарплата с бонусами за выполнение KPI, а 10% выступили за гибкую зарплату, которая зависит от результата работы. Только 5% россиян выступили за полностью фиксированный доход.