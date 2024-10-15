Небольшой дождь пройдёт в Псковской области ночью 16 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 16 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов прогнозируется небольшой дождь, днём существенных осадков не ожидается.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём синоптики прогнозируют от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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