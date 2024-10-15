Михаил Ведерников наградил заслуженных педагогических работников Псковской области

12:52, 15 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил учителям, удостоенным звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», удостоверения и нагрудные знаки отличия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мне очень приятно отметить, что в педагогическом сообществе Псковской области очень много ярких, талантливых, профессиональных и неравнодушных людей. Благодаря вам, а также при поддержке нашего президента и реализации его национальных проектов, нам уже многое удалось сделать для развития сферы образования в регионе, но многое ещё предстоит, — отметил Михаил Ведерников. — Мы, со своей стороны, тоже стараемся находиться в прямой коммуникации и на уровне правительства принимать те решения, которые вашу работу делают более комфортной и привлекательной, а детям позволяют получать знания в хороших условиях: в новых или отремонтированных школах, используя самое современное оборудование. Мы всегда готовы вам помочь, потому что знаем, насколько ваш труд важен и ценен для детей и родителей, для будущего нашей области».

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы образования региона и значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов нагрудные знаки к званию «Заслуженный педагогический работник Псковской области» губернатор вручил восьми педагогам.

В числе награждённых учитель географии Новоржевской средней школы Татьяна Аверкина, учитель русского языка и литературы Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната Вера Васильева, преподаватель Великолукского политехнического колледжа Татьяна Матвеева, заместитель директора по учебной работе Псковского кооперативного техникума Марина Смирнова, учитель математики Псковской средней общеобразовательной школы № 9 Татьяна Фёдорова, воспитатель Псковского детского сада компенсирующего вида № 42 «Журавлик» Галина Фролова, заведующая Центром развития ребёнка — Печорским детским садом «Берёзка» Наталья Цилько, а также учитель математики Писковской средней общеобразовательной школы Светлана Анисимова.

Обращаясь с ответным словом, Светлана Анисимова поблагодарила губернатора за оценку труда педагогов, пожелала коллегам здоровья и удачи в непростой, но такой интересной работе.

Ранее первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вручила педагогам региона награды Минпросвещения РФ. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили 19 жителей региона.

В этом году на целый ряд мер поддержки педагогических работников в Псковской области предусмотрено 166 млн рублей: выплаты за классное руководство и педагогам-наставникам, премии победителям профессиональных конкурсов, поддержка молодых специалистов.