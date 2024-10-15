Псковичка одержала победу в турнире по хоккею в ОАЭ

13:12, 15 октября 2024, ПАИ

Псковичка Екатерина Тельнова стала победителем в турнире Union Ice Hockey Cup, который прошёл в Эль-Айне в Объединённых Арабских Эмиратах с 5 по 12 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

В соревнованиях участвовали 13 женских команд из России, Омана, Саудовской Аравии, Филиппин, Индии, ОАЭ, Ирана, Индии и Бахрейна.

Екатерина Тельнова одержала победу в составе подмосковной команды Wosk-1147.

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