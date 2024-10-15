Полтора года колонии получил житель Острова, придавивший инспектора ДПС автомобилем

13:02, 15 октября 2024, ПАИ

Полтора года колонии получил житель Острова, придавивший инспектора ДПС автомобилем. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что инспектору ДПС поступила информация об автомобиле под управлением нетрезвого водителя. Инспектор обнаружил его на одной из городских АЗС и направился к водителю для проверки документов. Водитель в это время начал движение и прижал инспектора к топливораздаточным колонкам, чем создал реальную угрозу для его жизни и здоровья, после чего продолжил движение, пока его не остановили коллеги пострадавшего инспектора.

На суде обвиняемый частично признал вину, уточнив, что не имел умысла причинять инспектору вред.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.